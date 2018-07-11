Три четверти всех объектов в Новой Москве возведут инвесторы 

Фото: официальный сайт мэра и Правительства Москвы
Инвесторы возведут три четверти всех объектов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом стало известно 11 июля на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
— Около 10 миллионов квадратных метров недвижимости введено инвесторами. Это составило около 75 процента инфраструктуры и объектов, на базе которых создадут новые рабочие места, — отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Он добавил, что по поручениям мэра столицы Сергея Собянина из городского бюджета инвестировали средства на развитие ТиНАО.