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Три четверти всех объектов в Новой Москве возведут инвесторы
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Три четверти всех объектов в Новой Москве возведут инвесторы 

Администрация поселения Вороновское 11 июля 2018
Фото: официальный сайт мэра и Правительства Москвы
Инвесторы возведут три четверти всех объектов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом стало известно 11 июля на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
— Около 10 миллионов квадратных метров недвижимости введено инвесторами. Это составило около 75 процента инфраструктуры и объектов, на базе которых создадут новые рабочие места, — отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Он добавил, что по поручениям мэра столицы Сергея Собянина из городского бюджета инвестировали средства на развитие ТиНАО.
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