В столице открылся сад имени Политковской

Сад памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской открылся в Москве.
— Аня была завидная дачница, очень любила цветы, очень любила копаться в земле, а не только в расследованиях, — сказал на церемонии открытия председатель совета директоров и редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. — И мы сегодня здесь, возле редакции откроем небольшой сад Ани Политковской.
По его словам, идея создать «Анин сад» принадлежит ему, главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову и бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Дмитрий Муратов добавил, что мемориальный сад открыт в память всех российских журналистов. Присутствующие высадили в саду цветы — анютины глазки, передает РИА Новости.
СПРАВКА
Анна Политковская была известна журналистскими расследованиями. В 2003 году получила премию ОБСЕ «За журналистику и демократию» за профессиональную работу в поддержку «прав человека и свободы средств массовой информации». Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 года в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве в октябре 2006 года. Ей было 48 лет.
Заказчиков убийства не нашли. Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев, их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения.