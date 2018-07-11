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КРТИ объявит конкурс на корректировку проекта станции метро Шуваловский проспект в Петербурге
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КРТИ объявит конкурс на корректировку проекта станции метро Шуваловский проспект в Петербурге 

РЖД-Партнер 11 июля 2018
Фото: РЖД-Партнер
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга проведет конкурс для актуализации проекта станции метро «Шуваловский проспект», которая должна продолжить Фрунзенско-Приморскую ветку в северном направлении.
Выбор подрячика для работы по корректировке проектной документации по «Шуваловскому проспекту» намечен на 3 квартал 2018 года.
Как сообщили корреспонденту «РЖД-Партнер» в пресс-службе КРТИ, проект метровокзала был разработан еще в 2012 году, но сегодня не может быть реализован по ряду причин:
* истек срок годности инженерных изысканий;
* изменилась нормативная база относительно использования эскалаторов и траволаторов;
* вестибюль новой станции решили перенести с перекрестка проспектов Авиаконструкторов и Шуваловского на пересечение Шуваловского проспекта с Комендантским.
«Перенос вестибюля станции связан с развитием жилой застройки в Приморском районе города и потребностями его жителей в обеспечении транспортной доступности», — уточнили в ведомстве.
«Шуваловский проспект» должен стать пересадочным узлом с Невско-Василеостровкой веткой метрополитена, где пассажиры смогут перейти на пока несуществующую платформу «Зоопарк».
В настоящее время строительство станции «Шуваловский проспект» не ведется. По схеме развития метрополитена Санкт-Петербурга платформа будет открыта не раньше конца 2025 года.
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