КРТИ объявит конкурс на корректировку проекта станции метро Шуваловский проспект в Петербурге

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга проведет конкурс для актуализации проекта станции метро «Шуваловский проспект», которая должна продолжить Фрунзенско-Приморскую ветку в северном направлении.

Выбор подрячика для работы по корректировке проектной документации по «Шуваловскому проспекту» намечен на 3 квартал 2018 года.

Как сообщили корреспонденту «РЖД-Партнер» в пресс-службе КРТИ, проект метровокзала был разработан еще в 2012 году, но сегодня не может быть реализован по ряду причин:

* истек срок годности инженерных изысканий;

* изменилась нормативная база относительно использования эскалаторов и траволаторов;

* вестибюль новой станции решили перенести с перекрестка проспектов Авиаконструкторов и Шуваловского на пересечение Шуваловского проспекта с Комендантским.

«Перенос вестибюля станции связан с развитием жилой застройки в Приморском районе города и потребностями его жителей в обеспечении транспортной доступности», — уточнили в ведомстве.

«Шуваловский проспект» должен стать пересадочным узлом с Невско-Василеостровкой веткой метрополитена, где пассажиры смогут перейти на пока несуществующую платформу «Зоопарк».

В настоящее время строительство станции «Шуваловский проспект» не ведется. По схеме развития метрополитена Санкт-Петербурга платформа будет открыта не раньше конца 2025 года.