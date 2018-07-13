Москвичам устроят бесплатные экскурсии

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Гиды Московского дома национальностей проведут цикл из 17 бесплатных экскурсий 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Гиды Московского дома национальностей проведут 17 бесплатных экскурсий, на которых расскажут горожанам о вкладе в развитие Москвы представителей разных народов, проживавших в исторических районах столицы. Об этом в пятницу сообщается на портале столичной мэрии.
"Московский дом национальностей приглашает посетить 17 бесплатных экскурсий по городу, которые состоятся с 29 июля по 29 сентября. Участников ждут три автобусных маршрута, 10 пешеходных прогулок и четыре экскурсии-квеста. Гиды проведут горожан по историческим районам столицы, которые заселяли представители разных народов, и расскажут, какой вклад они внесли в развитие Москвы", — говорится в сообщении.
Экскурсоводы объяснят, кого называли кадашами и толмачами, а также почему в честь них названы несколько переулков в Замоскворечье. Кроме того, гиды расскажут об историческом вкладе грузин в развитие города: один из их представителей — артист Сила Сандунов — основал знаменитые на всю Москву Сандуновские бани. Узнают участники экскурсий и историю семи высотных зданий, возведенных архитекторами из разных городов по приказу Иосифа Сталина. Также в городе пройдут экскурсии-квесты по Замоскворечью, Маросейке, Покровке и Красной Пресне.
Продолжительность пешеходных экскурсий и квестов составит два часа, автобусных — четыре. С полным расписанием экскурсий можно ознакомиться на сайте Московского дома национальностей, там же можно и зарегистрироваться на пешеходные прогулки и квесты. Для участия в автобусных экскурсиях необходима регистрация по телефону.
Это уже второй цикл бесплатных прогулок от Московского дома национальностей: в мае и июне его гиды провели для горожан 20 экскурсий.
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