Бесплатные шаттлы и 45 наземных маршрутов в Москве будут работать до 3:00 12 июля

Бесплатные шаттлы и 45 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3:00 в ночь на 12 июля из-за полуфинального матча чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Аналогично продлят работу подземки, МЦК и аэроэкспрессов. Шаттлы S1 от станции метро «Парк культуры» до стадиона «Лужники», S2 от метро «Ленинский проспект» до Фестиваля болельщиков и S8 от «Киевской» до Фестиваля болельщиков будут курсировать с 17:00 до 3:00.