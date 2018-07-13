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Судьбу монорельса решат осенью
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Власти решат судьбу монорельса в Москве осенью 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Окончательное решение о реконструкции монорельсовой дороги в Москве будет принято через три месяца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Сейчас мы готовим техническое задание, у нас есть несколько вариантов развития. Один из них — сделать полноценный трамвай по монорельсу", — сказал Марат Хуснулллин.
По его словам, реконструкция позволит запустить трамвай и соединить его с действующими трамвайными линиями. Сейчас подсчитывается, во сколько обойдется реконструкция и в какой срок она может быть выполнена.
"Думаю, через три месяца у нас будет принято окончательное решение, что мы будем делать с монорельсом. Я считаю, что это очень важная транспортная связка между линиями метро и ее надо сохранять" — отметил вице-мэр.
Московский монорельс был запущен в 2004 году. Он соединил станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ", которые располагаются на соседних линиях. Длина линии — порядка пяти километров.
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