Судьбу монорельса решат осенью

Власти решат судьбу монорельса в Москве осенью

Окончательное решение о реконструкции монорельсовой дороги в Москве будет принято через три месяца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

"Сейчас мы готовим техническое задание, у нас есть несколько вариантов развития. Один из них — сделать полноценный трамвай по монорельсу", — сказал Марат Хуснулллин.

По его словам, реконструкция позволит запустить трамвай и соединить его с действующими трамвайными линиями. Сейчас подсчитывается, во сколько обойдется реконструкция и в какой срок она может быть выполнена.

"Думаю, через три месяца у нас будет принято окончательное решение, что мы будем делать с монорельсом. Я считаю, что это очень важная транспортная связка между линиями метро и ее надо сохранять" — отметил вице-мэр.

Московский монорельс был запущен в 2004 году. Он соединил станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ", которые располагаются на соседних линиях. Длина линии — порядка пяти километров.