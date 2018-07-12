На месте монорельса в Москве могут появиться висячие сады

Как сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса, архитекторы бюро WOWHAUS разработали проект реконструкции, предполагающий создание на опорах монорельса парк длиной более 4 километров, проходящий через несколько районов столицы. Его планируется разбить на участки и в каждом разместить объекты в зависимости от потребностей района. Это могут быть кафе, оранжереи и даже бассейн. Ранее сообщалось, что монорельс интегрируют в трамвайную сеть после 2019 года. В районе ВДНХ и Останкино на месте опор монорельса планировалось проложить трамвайные пути.