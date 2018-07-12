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На месте монорельса в Москве могут появиться висячие сады
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На месте монорельса в Москве могут появиться висячие сады 

Авторадио 12 часов назад
Фото: MosDay.ru
Как сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса, архитекторы бюро WOWHAUS разработали проект реконструкции, предполагающий создание на опорах монорельса парк длиной более 4 километров, проходящий через несколько районов столицы. Его планируется разбить на участки и в каждом разместить объекты в зависимости от потребностей района. Это могут быть кафе, оранжереи и даже бассейн. Ранее сообщалось, что монорельс интегрируют в трамвайную сеть после 2019 года. В районе ВДНХ и Останкино на месте опор монорельса планировалось проложить трамвайные пути.
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