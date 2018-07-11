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Новые знаки с буквой «М» появятся рядом со входами на станцию метро «Таганская»
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Новые знаки с буквой «М» появятся рядом со входами на станцию метро «Таганская» 

Управа Таганского района города Москвы 11 июля 2018
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Около входов на станцию метро Таганская к началу 2019 года появятся новые знаки с буквой «М». Такие сведения поступили 9 июля.
Фирменный красный цвет знаков останется неизменным. На них появится подсветка в цвет линии метро, на которой расположена станция. В качестве дополнения на знаке сделают иллюминацию, проинформировали на сайте городского информационного канала «Москва 24».
Отметим, что замену проведут в целях обновления инфраструктуры метро.
Добавим, что этим летом на Таганско-Краснопресненской линии подземки начали курсировать новые поезда.
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