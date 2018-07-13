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Стала известна программа «Эко-пикника» на пляже в Серебряном бору
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Стала известна программа «Эко-пикника» на пляже в Серебряном бору 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
В субботу 28 июля с 11:00 до 19:00 на территории пляжа N2 памятника природы «Серебряный Бор» пройдет «Эко-пикник».
Организатор мероприятия — департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
В мероприятии планирует принять участие руководитель департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский.
Цель «пикника» — формирование экологической культуры, популяризация знаний в области охраны окружающей среды в формате отдыха на природе всей семьей. Это возможность насладиться чистым воздухом, водой и приятным общением, не нарушая экологический баланс особо охраняемой природной территории.
В афише праздника значатся мастер-классы по сапсерфингу, йоге и запуску воздушных змеев, командные игры — «Алтимат», «Городки», волейбол. Организаторы подготовили викторины с розыгрышем призов. Будет функционировать площадка буккроссинга.
Гости смогут посетить эколекторий или послушать концерт инструментальной музыки под открытым небом. В программе — саксофон, аккордеон, скрипка, рояль и выступление джаз-банда.
Адрес: 2-й пляж — улица Таманская, д. 42, напротив парка «Ветеран»; Ближайшая станция метро «Полежаевская».
Как добраться: От станции метро «Полежаевская», выход — первый вагон из центра к ул. Зорге. Из стеклянных дверей метро направо, держаться левой стороны, выход на улицу по левой лестнице. Далее на наземном транспорте: троллейбусы N20 или N 21 или маршрутном такси N 593 до конечной остановки (Пляж N 2).
Мероприятие проходит уже не первый год.
О том, как москвичи отдыхали в 2017 году, говорится в материале телеканала «Москва 24».
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