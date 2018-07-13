Стала известна программа «Эко-пикника» на пляже в Серебряном бору

В субботу 28 июля с 11:00 до 19:00 на территории пляжа N2 памятника природы «Серебряный Бор» пройдет «Эко-пикник».

Организатор мероприятия — департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В мероприятии планирует принять участие руководитель департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский

Цель «пикника» — формирование экологической культуры, популяризация знаний в области охраны окружающей среды в формате отдыха на природе всей семьей. Это возможность насладиться чистым воздухом, водой и приятным общением, не нарушая экологический баланс особо охраняемой природной территории.

В афише праздника значатся мастер-классы по сапсерфингу, йоге и запуску воздушных змеев, командные игры — «Алтимат», «Городки», волейбол. Организаторы подготовили викторины с розыгрышем призов. Будет функционировать площадка буккроссинга.

Гости смогут посетить эколекторий или послушать концерт инструментальной музыки под открытым небом. В программе — саксофон, аккордеон, скрипка, рояль и выступление джаз-банда.

Адрес: 2-й пляж — улица Таманская, д. 42, напротив парка «Ветеран»; Ближайшая станция метро «Полежаевская».

Как добраться: От станции метро «Полежаевская», выход — первый вагон из центра к ул. Зорге. Из стеклянных дверей метро направо, держаться левой стороны, выход на улицу по левой лестнице. Далее на наземном транспорте: троллейбусы N20 или N 21 или маршрутном такси N 593 до конечной остановки (Пляж N 2).

Мероприятие проходит уже не первый год.