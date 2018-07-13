Валерий Леонов: В составе жилого комплекса в Новой Москве появится детский сад, оборудованный для маломобильных групп населения

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта строительства: «дошкольная образовательная организация на 220 мест корп.42 (этап 8) по адресу: вблизи д. Николо-Хованское (IX очередь), поселение Сосенское, Новомосковский административный округ города Москвы.

Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, согласована проектная документация на строительство детского сада в составе жилого комплекса в поселении Сосенское в Новой Москве.

»Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял о важности строительства образовательных учреждений на присоединенных территориях. В Новой Москве в ближайшие три года планируется возвести около 70 школ и детских садов. Так, в жилом комплексе в поселении Сосенское появится детский сад на 220 мест», заявил Валерий Леонов.

Образовательная организация, реализующая основную общеобразовательную программу дошкольного образования, рассчитана на девять групп — две группы для детей младшего возраста, две группы для детей среднего возраста, две группы для детей старшего возраста и три группы для детей подготовительного возраста.

Групповые ячейки запроектированы отдельными блоками. В составе групповых ячеек предусмотрены помещения: раздевалка, групповая, спальня, буфетная и туалетная. Групповая и спальня в составе групповых ячеек отделены трансформируемыми перегородками и объединяются в единое пространство в период бодрствования детей. Раздевалки оборудованы шкафами, обеспечивающими просушку верхней одежды и обуви детей. Также в составе детского сада предусмотрены кружковая, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда/психолога.

Проектом будут созданы все условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения с системой средств информационной поддержки на всех путях движения по участку к входам и по территории детского сада. Доступ и получение услуг для маломобильных групп предусмотрен во всех групповых помещениях, кружковых, в залах музыкальных и физкультурных занятий, в помещениях административного и медицинского назначения. Для перемещения по этажам помимо лестничных клеток в здании запроектирован лифт грузоподъемностью 1000 кг со световой и звуковой информирующей сигнализацией.

На территории детского сада будут оборудованы детские и спортивные площадки, появится навес для колясок и санок. Проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм, в том числе теневых навесов. В рамках благоустройства будут высажены деревья и кустарники.