На Пикнике «Афиши» 2018 будет работать сцена «Узнать за 10 секунд»

Лучший день лета наступит 4 августа — этот Пикник «Афиши» будет пятнадцатым по счету. Помимо основных сцен в Коломенском появится новая музыкальная площадка от популярного ютьюб-шоу Афиша Видео «Узнать за 10 секунд».

На ней выступят самые свежие герои местной популярной музыки: представитель новой рэп-волны FLESH, нежный девичий мем-поп «Комсомольск», многообещающий новичок OFFMi, специальный гость Eighteen, молчаливый спутник Большого Русского Босса Young P&H с единственным концертом и хедлайнер, имя которого пока держится в секрете.

FLESH

Flesh — один из самых ярких представителей самой новой рэп-генерации. Точнее, той ее части, кто внимательнее других следит за стремительными метаморфозами, которые переживает этот жанр; которая буквально ставит его с ног на голову. Flesh сегодня может делать рок-трек про MTV, завтра — рэп в духе Lil Skies, а послезавтра — лирическую вещь о любви. И в этом не будет противоречия — ведь поколение, к которому относятся его слушатели, не хочет слушать одинаковых треков и не ограничивает себя названиями стилей.

Комсомольск

В новой группе «Комсомольск» мужчины на втором плане — солируют здесь девушки-вокалистки. Они пишут тексты, которые так перенасыщены упоминаниями всевозможных примет времени от парка «Зарядье» до фестивалей варенья или открыто цитируют мемы («Я нажала что-то, и исчезло все»), что становятся похожи на все статусы ваших друзей разом. Весело, симпатично и мимолетно!

OFFMi

Дебютный клип OFFMi был выпущен прошлой зимой, а дебютный лонгплей — этой. Но это не мешает относить его к многообещающим новичкам. OFFMi — обаятельный молодой тусовщик с узнаваемым стилем, запоминающимся флоу и текстами про беспечный лайфстайл с рассыпанными там и тут отсылками к веществам и мелкому криминалу и презрением к «пепсам» и «102-м».

Eighteen

Специальным гостем фестиваля станет Eighteen — и это совершенно новое имя, о котором заговорили благодаря вышедшему этой весной клипу «Земной шар». В прошлом году возник тренд на рэп под хаус-бит, но уже сейчас все говорят, что такой музыки стало слишком много. Eighteen вполне по силу оказаться на месте Элджея или Федука — то есть стать новым героем, который подружит танцевальный грув с речитативом. И сделает так, чтобы это звучало свежо.

Young P&H

Молодой Пимп & Хастл, или же попросту Пемп, — молчаливый соведущий шоу Большого Русского Босса и его же партнер по рэпу, — сольно записывает совсем не те комичные треки, которых вы от него, может статься, ждете. Составить о них представление помог бы его последний альбом «Овраг», выпущенный в феврале, — там ноль шутеек, зато много рефлексии и самокопаний. На сцене «Узнать за 10 секунд» состоится единственное выступление Young P&H.

Имя секретного хедлайнера будет объявлено 27 июля.

Билеты

Первые 1500 билетов Early Bird, поступивших в продажу 28 февраля по специальной цене в 2000 рублей, были распроданы за час. Сейчас стоимость билетов составляет 4000 рублей и будет повышаться вместе с объявлением новых артистов.

О Пикнике «Афиши»