Студенты академии Штиглица разработают интерьер вагонов метро в Петербурге

Студенты Художественно-промышленной академии им. Штиглица разработают интерьер вагонов в петербургском метро, передает Мойка78. Проект «Вагон 2020» должен быть реализован в течение двух ближайших лет.

Помогать студентам будут сотрудники промышленных предприятий и конструкторских бюро.

Новые вагоны будут отличаться не только современным дизайном, но и интеллектуальной системой безопасности, детекторами дыма и наличием кондиционеров.

Пилотный образец модернизированных вагонов представят в 2019 года на международном форуме пассажирского транспорта.