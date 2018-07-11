Студенты академии Штиглица разработают интерьер вагонов метро в Петербурге 

Студенты Художественно-промышленной академии им. Штиглица разработают интерьер вагонов в петербургском метро, передает Мойка78. Проект «Вагон 2020» должен быть реализован в течение двух ближайших лет.
Помогать студентам будут сотрудники промышленных предприятий и конструкторских бюро.
Новые вагоны будут отличаться не только современным дизайном, но и интеллектуальной системой безопасности, детекторами дыма и наличием кондиционеров.
Пилотный образец модернизированных вагонов представят в 2019 года на международном форуме пассажирского транспорта.