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Висячие сады или бассейн могут появиться на месте московской монорельсовой дороги после реконструкции
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Висячие сады или бассейн могут появиться на месте московской монорельсовой дороги после реконструкции 

Вечерняя Москва 11 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
По информации пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства, архитекторы предлагают различные варианты того, как можно использовать освободившуюся надземную дорогу.
Столичные власти планируют возвести на месте монорельсовой дороги висячие сады, а также установить бассейн. Московскую монорельсовую дорогу ожидает реконструкция: поезда будут спущены на землю, а линию свяжут с трамвайной.
По информации пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства, архитекторы предлагают различные варианты того, как можно использовать освободившуюся надземную дорогу. Например, на путях предлагается разместить прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, амфитеатр или бассейн.
Парк, который могут создать на месте монорельса, будет размещен на территории длиной в 4,7 километра. Он пройдет через несколько районов Москвы. Его хотят развить на участки, в которых будут размещены объекты в зависимости от потребностей района.
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