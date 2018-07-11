Висячие сады или бассейн могут появиться на месте московской монорельсовой дороги после реконструкции 

По информации пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства, архитекторы предлагают различные варианты того, как можно использовать освободившуюся надземную дорогу.
Столичные власти планируют возвести на месте монорельсовой дороги висячие сады, а также установить бассейн. Московскую монорельсовую дорогу ожидает реконструкция: поезда будут спущены на землю, а линию свяжут с трамвайной.
По информации пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства, архитекторы предлагают различные варианты того, как можно использовать освободившуюся надземную дорогу. Например, на путях предлагается разместить прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, амфитеатр или бассейн.
Парк, который могут создать на месте монорельса, будет размещен на территории длиной в 4,7 километра. Он пройдет через несколько районов Москвы. Его хотят развить на участки, в которых будут размещены объекты в зависимости от потребностей района.