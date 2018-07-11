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Программа «Московское долголетие» охватила почти 30 городских парков
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Программа «Московское долголетие» охватила почти 30 городских парков 

Авторадио 11 июля 2018
Фото: Управа Обручевского района
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции «Мосгорпарк». Бесплатные занятия физкультурой, английским языком, образовательные и творческие курсы организованы в 28 парках Москвы. Записаться на занятия можно в департаменте социальной защиты или прямо в парке, для чего достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС и соцкарту москвича. 12 июля в саду имени Баумана в рамках проекта «Московское долголетие» пройдет фестиваль «Все оттенки лета». Все желающие смогут принять участие в открытых занятиях по живописи и рисунку на пленэре. В парке также состоятся мастер-классы по художественно-прикладному творчеству, занятие по английскому языку и выступление музыканта Виктора Аникиенко. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 15:00.
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