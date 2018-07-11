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В САО станет больше рабочих мест
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В САО станет больше рабочих мест 

Управа района Молжаниновский города Москвы 11 июля 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В САО появится 419 новых рабочих мест. Это станет возможным благодаря реорганизации части промзоны Дегунино-Лихоборы, расположенной в районе Западное Дегунино. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
Сейчас на участке находятся склады и другие объекты, но в ближайшем будущем здесь возведут многоквартирные дома, детские сады и школу. Вблизи будущей застройки также реконструируют Верхнелихоборскую улицу и Проектируемый проезд № 2236.
— Два детских сада смогут принять 150 воспитанников, а новое здание на территории школы № 656 имени А. С. Макаренко будет рассчитано на 500 учеников. Для автовладельцев сделают подземные гаражи на 360 и 700 машино-мест, — уточнил Лёвкин. — В новых домах сможет жить 1801 человек.
Также будет обновлена транспортная инфраструктура. Там, где проезд примыкает к Дмитровскому шоссе, сделают парковочные карманы, а у южного выхода станции метро «Верхние Лихоборы» — наземный пешеходный переход. (еп)
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