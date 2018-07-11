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Спортсмены пробегут по Крымской и Пушкинской набережным во время Московского марафона
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Спортсмены пробегут по Крымской и Пушкинской набережным во время Московского марафона 

Управа района Якиманка 11 июля 2018
Фото: Управа района Якиманка
Маршрут Московского марафона, который пройдет в столице 23 сентября, пройдет по Крымской и Пушкинской набережным. Об этом стало известно 8 июля.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы отметили, что участники забега должны будут преодолеть 42,2 километра. Маршрут построен так, чтобы спортсмены смогли насладиться красивейшими видами столицы и увидеть все достопримечательности города. Так, участники марафона пробегут мимо Кремля, Большого театра, небоскребов «Москва-Сити» и других мест.
Кстати, стартово-финишный городок будет расположен на территории стадиона «Лужники».
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