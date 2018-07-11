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Пешеходные экскурсии организуют в районе
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Пешеходные экскурсии организуют в районе 

Управа района Якиманка 11 июля 2018
Фото: Управа района Якиманка
В столице 19 июля стартует цикл пешеходных экскурсий. Москвичи узнают много интересного о различных районах столицы, в том числе о Якиманке.
Гостям расскажут об истории зданий и памятников, а еще у них будет возможность услышать воспоминания местных жителей.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы сообщили, что экскурсии проведут известные историки.
Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 739-00-08 или написать письмо на электронную почту: moyrayon@mosmuseum.ru.
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