Пешеходные экскурсии организуют в районе

В столице 19 июля стартует цикл пешеходных экскурсий. Москвичи узнают много интересного о различных районах столицы, в том числе о Якиманке.

Гостям расскажут об истории зданий и памятников, а еще у них будет возможность услышать воспоминания местных жителей.

На официальном сайте мэра и Правительства Москвы сообщили, что экскурсии проведут известные историки.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться по телефону: +7 (495) 739-00-08 или написать письмо на электронную почту: moyrayon@mosmuseum.ru.