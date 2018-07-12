Стали известны кандидаты в мэры Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов, которые будут участвовать в выборах мэра Москвы . Об этом сообщает ТАСС.

Изначально баллотироваться собирались 33 человека. Стадию выдвижения прошли лишь 28 претендентов, 21 из них не предоставил соответствующие документы и подписи муниципальных депутатов и избирателей для регистрации. Из оставшихся семи претендентов трое не смогли пройти муниципальный фильтр.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.