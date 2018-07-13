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На двух проспектах Челябинска введено ограничение движения транспорта
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На двух проспектах Челябинска введено ограничение движения транспорта 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
На проспекте Победы «дорожники» укладывают асфальт, движение на участке от улицы Ворошилова до улицы Салавата Юлаева будет ограничено до 20.00 20 июля.
На Свердловском проспекте идут работы по реконструкции теплотрассы. Движение будет ограничено на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов (без выхода на перекресток) до 20.00 26 июля. Для движения будет полностью закрыт отнесенный поворот направо от ЧМЗ в сторону северо-запада, а также правая полоса по направлению к центру.
Добавим, что также в связи с проведением работ по ремонту действующего подземного газопровода закроют проезд по улице Салютной в районе домов № 27 и № 30 с 9.00 16 июля до 20.00 часов 22 июля.
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