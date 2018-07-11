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Первая декада июля в Москве оказалась холоднее нормы
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Первая декада июля в Москве оказалась холоднее нормы 

ТАСС 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в первой декаде июля в Москве оказалась чуть ниже нормы. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
"Средняя температура первой декады июля этого года в Москве — 18 градусов. По статистике, нормальная температура для этого периода — 19,2 градуса. Получается, что в среднем температура воздуха была ниже примерно на градус", — сказала собеседница агентства.
По данным Гидрометцентра, в ближайшее время в столичном регионе ожидается потепление. 12 и 13 июля столбик термометра поднимется до 25-27 градусов. Жарко будет и в выходные — 14 и 15 июля воздух в Москве может прогреться до 27-29 градусов.
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