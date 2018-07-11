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Празднование Дня московского транспорта пройдёт в столице
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Празднование Дня московского транспорта пройдёт в столице 

Администрация поселения Вороновское 11 июля 2018
Фото: mos.ru
Жителей поселения Вороновское приглашают посетить праздничную программу, приуроченную ко Дню московского транспорта.
По сообщению пресс-службы Правительства Москвы участники праздничных мероприятий смогут ретромодели и экстрим-шоу, послушать артистов проекта «Музыка в метро» и принять участие в увлекательных мастер-классах.
День московского транспорта отметят в столице 14 июля. Ожидается, что на праздник придут около 100 тысяч человек. О том, как проходит подготовка к торжествам, на заседании Президиума Правительства Москвы рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В этот день для гостей и жителей города будут открыты автобусные парки, трамвайные депо, депо «Аэроэкспресс» и ситуационный центр Центра организации дорожного движения. А в столичных парках выступят артисты проекта «Музыка в метро».
Ознакомиться с программой празднования Дня московского транспорта можно сайте transport.mos.ru
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