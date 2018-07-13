В столице пустят «новогодний» трамвай

В честь Дня Московского транспорта, который отмечается в столице в субботу, 14 июня, на улицы города выйдет "новогодний" трамвай, украшенный тысячами светодиодных огней.
Напомним, голубую, переливающуюся огнями "Татру" выпускают на трамвайные маршруты под Новый год, и она очень нравится пассажирам. В этот раз трамвай выйдет и на День мостранспорта, который отмечается в столице второй раз. Трамвай можно будет увидеть на 39 маршруте, который проходит от метро "Университет" до Чистых прудов. Как рассказал глава Мосгортранса Леонид Антонов, трамвай выйдет на маршрут сегодня в пять часов вечера, он станет курсировать до двух ночи. По такому же расписанию проработает завтра и в воскресенье — этот травмай особенно хорош в темное время суток.
Напомним, 14 февраля Мосгортрас запускал трамвай для влюбленных, украшенный стикерами-сердечками.