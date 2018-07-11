Программа «Московское долголетие» охватывает 28 столичных парков

Программой «Московское долголетие», в рамках которой для горожан старшего возраста организуют бесплатные занятия физкультурой, английским языком, образовательные и творческие курсы, охвачено 28 столичных парков. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе объединенной дирекции «Мосгорпарк».

«Проект «Московское долголетие» действует уже в 28 городских парках, расположенных в разных округах Москвы . Это дает возможность представителям старшего поколения посещать занятия рядом с домом», — рассказали в пресс-службе.

Так, к занятиям по программе «Московское долголетие» можно присоединиться в саду «Эрмитаж» , саду им. Н. Э. Баумана, в Таганском, Измайловском, Бабушинском, Гончаровском, Лианозовском, Перовском парках, в сквере по Олонецкому проезду, в парках «Красная Пресня», «Красногвардейские пруды», «Зарядье», «Фили», «Сокольники», «Северное Тушино», «Кузьминки» и «Малые Кузьминки», в Сиреневом саду, в Парке Победы на Поклонной горе, в парке Олимпийской деревни, в усадьбе «Воронцово», в зоне отдыха «Борисовские пруды», в парке в Садовниках, в парке у прудов «Радуга», в парке у Джамгаровского пруда, в парке «Этнографическая деревня Бибирево» и в парке по Ангарской улице. В ближайшее время занятия начнутся также в ландшафтном парке «Митино».

Представитель «Мосгорпарка» напомнил, что записаться на занятия можно в департаменте социальной защиты или прямо в парке, для чего достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Кроме того, в «Мосгорпарке» отметили, что любой желающий может прийти на открытые уроки, протестировать занятия, пообщаться с тренерами и участниками проекта.