В столице отметили День московского транспорта

В Москве прошли экскурсии в автобусных парках и трамвайных депо

Бесплатные экскурсии в автобусные парки и трамвайные депо транспортного комплекса столицы прошли в рамках празднования Дня московского транспорта, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Городской праздник День московского транспорта проходит во вторую субботу июля и в 2018 году отмечался во второй раз.

"В День московского транспорта были организованы бесплатные экскурсии в автобусные парки и трамвайные депо, электродепо "Аэроэкспресс" и Ситуационный центр ЦОДД, которые посетили 300 человек. Москвичи узнали, как готовится и выпускается на линию подвижной состав, как управляют светофорами, как происходит ремонт электропоездов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 100 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в общегородском празднике.

В департаменте рассказали, что одной из главных точек праздника стала ВДНХ, где прошла выставка легендарных ретро-моделей городского транспорта и самой современной техники. В Парке Победы на Поклонной горе проведен праздничный концерт, в "Сокольниках" юные москвичи изучали правила дорожного движения, сдавали "экзамен" и получали детские водительские удостоверения, а в парках "Музеон" и "Красная Пресня" прошли фотовыставки на транспортную тематику.