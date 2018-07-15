Ещё
В столице отметили День московского транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прошли экскурсии в автобусных парках и трамвайных депо 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бесплатные экскурсии в автобусные парки и трамвайные депо транспортного комплекса столицы прошли в рамках празднования Дня московского транспорта, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Городской праздник День московского транспорта проходит во вторую субботу июля и в 2018 году отмечался во второй раз.
"В День московского транспорта были организованы бесплатные экскурсии в автобусные парки и трамвайные депо, электродепо "Аэроэкспресс" и Ситуационный центр ЦОДД, которые посетили 300 человек. Москвичи узнали, как готовится и выпускается на линию подвижной состав, как управляют светофорами, как происходит ремонт электропоездов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что более 100 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в общегородском празднике.
В департаменте рассказали, что одной из главных точек праздника стала ВДНХ, где прошла выставка легендарных ретро-моделей городского транспорта и самой современной техники. В Парке Победы на Поклонной горе проведен праздничный концерт, в "Сокольниках" юные москвичи изучали правила дорожного движения, сдавали "экзамен" и получали детские водительские удостоверения, а в парках "Музеон" и "Красная Пресня" прошли фотовыставки на транспортную тематику.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ134
«Будут воровать в два раза больше»276
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair106
Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика16
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии61
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
00:12
Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
01:29
Супруга Щербакова борется с смертельной болезнью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение