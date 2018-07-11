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Трамваи «Витязь-М» перевозят миллион пассажиров каждую неделю
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Трамваи «Витязь-М» перевозят миллион пассажиров каждую неделю 

Москва24 11 июля 2018
Фото: Москва24
Низкопольные трамваи «Витязь-М» в столице перевозят более миллиона пассажиров каждую неделю. Об этом сообщает пресс-служба «Мосгортранса».
Новые трамваи ходят на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы. Ежедневно ими пользуются почти 200 тысяч москвичей.
"Витязи" оснащены современным оборудованием и полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Всего на столичных маршрутах курсируют более 180 таких трамваев.
В июне в город начали поступать трамваи «Витязь-М» с обновленным салоном. В новой модификации больше сидячих мест. Также там оборудована специальная площадка для велосипеда или детской коляски.
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