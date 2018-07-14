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Собянин спросил мнение москвичей о судьбе Московского монорельса
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Собянин спросил мнение москвичей о судьбе Московского монорельса 

Москва24 49 минут назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин поинтересовался у москвичей, что они хотели бы видеть на месте Московского монорельса. Такое сообщение мэр разместил в своем Twitter.
Собянин указал на несколько проектов. В частности, по линии монорельса могут пустить трамвай или же организовать зону отдыха.
Вопрос еще не решен, сейчас идет разработка техзадания, после этого и будет принято окончательное решение, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что окончательное решение о развитии Московского монорельса должно быть принято в октябре. В июне этого года градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о разработке проекта планировки трамвайной линии для замены Московской монорельсовой транспортной системы.
В настоящее время трамвайные пути уже частично дублируют монорельс (от пересечения улиц Академика Королева и Аргуновской — до улицы Сергея Эйзенштейна). Предполагается, что проект интеграции монорельса в существующую трамвайную сеть реализуют не раньше 2019 года.
Московский монорельс протяженностью 5,1 километра был открыт в 2004 году на северо-востоке столицы. В транспортном режиме начал работать с 2008 года. Маршрут транспортной системы проходит от станции «Тимирязевская» до улицы Сергея Эйзенштейна.
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