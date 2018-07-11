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Мэр объявил о завершении строительства концертного зала «Зарядье»
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Мэр объявил о завершении строительства концертного зала «Зарядье» 

Москва меняется 11 июля 2018
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Большое событие в культурной жизни Москвы — закончено строительство уникального концертного зала «Зарядье», через неделю тут состоится международный форум, посвященный градостроительному развитию, и перед Днем города будет официальное открытие концертного зала», — сказал глава города в ходе осмотра строительства концертного зала.
Также уточнялось, что концертный зал филармонической музыки в «Зарядье» могут ввести во II полугодии 2018 года.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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