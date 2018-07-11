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ЦИК одобрил создание «дачных» избирательных участков на выборах мэра столицы
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ЦИК одобрил создание «дачных» избирательных участков на выборах мэра столицы 

BFM.RU 11 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) поддержала идею формирования избирательных участков за пределами территории города Москвы для голосования во время выборов мэра.
«Это пилотный проект по созданию избирательных участков за пределами столицы для голосования москвичей на выборах мэра для того, чтобы расширить возможности избирательных прав. Понятно, что это переходный шаг. Есть разные мнения. Некоторые говорят, что чем современнее, тем меньше контроля. Очень важно соблюсти безопасность, максимальную прозрачность, максимальное удобство, убрать все барьеры и обеспечить максимальный контроль. Надо все это совместить», — пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она выразила благодарность Московской городской думе за принятый закон об общественном контроле за выборами.
Памфилова напомнила, что на предстоящих выборах в Москве более 3,5 тысяч участковых избирательных комиссий (УИК) будут оборудованы видеокамерами, оттуда будет вестись прямая трансляция.
«В Москве избирается мэр, будет использоваться видеонаблюдение с трансляцией в Интернет на 128 ТИКах (территориальных избирательных комиссиях) и 3,6 тысячах УИКах», — сказала она.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. В этом году впервые для выборов градоначальника столицы будут организованы загородные участки. Их планируют создать на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу мэр города Сергей Собянин, выборы пройдут в «дачное время».
По итогам опроса москвичей о расположении загородных избирательных участков власти получили более 18 тысяч предложений. Наибольшее количество заявок на образование таких участков зафиксировано в Подмосковье, Калужской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Тульской областях.
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