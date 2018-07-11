ЦИК одобрил создание «дачных» избирательных участков на выборах мэра столицы

«Это пилотный проект по созданию избирательных участков за пределами столицы для голосования москвичей на выборах мэра для того, чтобы расширить возможности избирательных прав. Понятно, что это переходный шаг. Есть разные мнения. Некоторые говорят, что чем современнее, тем меньше контроля. Очень важно соблюсти безопасность, максимальную прозрачность, максимальное удобство, убрать все барьеры и обеспечить максимальный контроль. Надо все это совместить», — пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова

Она выразила благодарность Московской городской думе за принятый закон об общественном контроле за выборами.

Памфилова напомнила, что на предстоящих выборах в Москве более 3,5 тысяч участковых избирательных комиссий (УИК) будут оборудованы видеокамерами, оттуда будет вестись прямая трансляция.

«В Москве избирается мэр, будет использоваться видеонаблюдение с трансляцией в Интернет на 128 ТИКах (территориальных избирательных комиссиях) и 3,6 тысячах УИКах», — сказала она.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. В этом году впервые для выборов градоначальника столицы будут организованы загородные участки. Их планируют создать на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу мэр города Сергей Собянин , выборы пройдут в «дачное время».