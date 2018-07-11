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За полцены на метро поедут новосибирцы с 16 июля
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За полцены на метро поедут новосибирцы с 16 июля 

Все новости Новосибирской области 11 июля 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
С 16 июля, при пересадке в течение одного часа из метрополитена на троллейбусный маршрут №29 «Северо-Чемской жилмассив — станция метро „Заельцовская“, пассажир будет получать скидку в 50% от стоимости проезда на троллейбусе. Правило действует и в случае пересадки с троллейбусного маршрута №29 на метро — в этом случае скидка составит 50% от стоимости проезда в метрополитене.
Также в рамках сетевой поездки пассажир получает скидку 100% на вторую поездку в трамвае или троллейбусе: в случае пересадки с одного транспортного средства МКП „Горэлектротранспорт“ (трамвай, троллейбус) на другое в течение одного часа вторая поездка будет бесплатной. Отсчет времени начинается с момента проведения первой транзакции по оплате за проезд. Правило распространяется на все трамвайные и троллейбусные маршруты.
»Но для того, чтобы воспользоваться услугой «сетевая поездка», необходимо приобрести новую транспортную карту «ЕТК-ОНЛАЙН» в кассах метрополитена или у кондукторов в трамваях и троллейбусах. Ее стоимость — 150 рублей, при этом после покупки на карте останется 65 рублей. Продажа карт начнется 16 июля», — сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас новая транспортная карта «ЕТК-ОНЛАЙН» принимается к оплате только на муниципальном пассажирском транспорте (метрополитен, трамваи, троллейбусы). В дальнейшем оплата проезда данными картами будет доступна и на других видах транспорта.
Проект «Электронный проездной — Новосибирск» был запущен 1 августа 2006 года. Сейчас система охватывает все виды городского пассажирского транспорта: метро, троллейбусы, трамваи, автобусы и часть маршруток. Общее количество пользователей ТК превышает 455 тысяч человек. В 2017 году по ТК совершено более 173 миллионов поездок — это более 50% от общего объема перевозок.
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