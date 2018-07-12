Стартовый дом по программе реновации построят на Илимской улице в СВАО

Стартовый дом по программе реновации возведут на северо-востоке столицы. Его строительство одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина . Здание появится на территории владения 1-3 на Илимской улице.

По данным ГЗК, площадь жилого дома составит 13,7 тысячи квадратных метров. Он предназначен для переселения жителей района Лианозово. Строительные работы будут проходить в течение 2018-2019 годов. Выбранный земельный участок сейчас свободен от застройки, уточнили в ГЗК.

12 июля Сергей Собянин провел очередное заседание ГЗК. Его участники обсудили проекты развития ряда перспективных городских территорий. По итогам заседания были приняты решения о строительстве или реконструкции 23 тысяч квадратных метров недвижимости. В их числе — 13,7 тысячи квадратных метров жилья, 0,95 тысячи «квадратов» торговых площадей, а также пять тысяч квадратных метров спортивных объектов и более трех тысяч «квадратов» промышленных зданий.