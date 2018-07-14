Сергей Собянин показал фотографии ландшафтного парка на территории бывшей промзоны ЗИЛ

Площадь новой городской зоны для отдыха займет 10 гектаров.

— Посмотрите, какой красивый ландшафтный парк сделали на территории бывшей промзоны ЗИЛ, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

Посмотрите, какой красивый ландшафтный парк сделали на территории бывшей промзоны #ЗИЛ. pic.twitter.com/TGEsb9Xgac

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 14, 2018

Парк на территории ЗИЛа планируют открыть во втором квартале 2018 года. Его площадь займет 10 гектаров. Он расположится в северной части реорганизуемой промышленной территории ОАМО «Завод им. И. Лихачева». Автором проекта новой зоны отдыха стал известный ландшафтный дизайнер и урбанист, глава нью-йоркского бюро Джерри Ван Эйк (по теме…).