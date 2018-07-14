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Сергей Собянин показал фотографии ландшафтного парка на территории бывшей промзоны ЗИЛ
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Сергей Собянин показал фотографии ландшафтного парка на территории бывшей промзоны ЗИЛ 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Площадь новой городской зоны для отдыха займет 10 гектаров.
Мэр Москвы Сергей Собянин показал своим подписчикам в социальной сети ландшафтный парк, созданный на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ.
— Посмотрите, какой красивый ландшафтный парк сделали на территории бывшей промзоны ЗИЛ, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
Посмотрите, какой красивый ландшафтный парк сделали на территории бывшей промзоны #ЗИЛ. pic.twitter.com/TGEsb9Xgac
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 14, 2018
Парк на территории ЗИЛа планируют открыть во втором квартале 2018 года. Его площадь займет 10 гектаров. Он расположится в северной части реорганизуемой промышленной территории ОАМО «Завод им. И. Лихачева». Автором проекта новой зоны отдыха стал известный ландшафтный дизайнер и урбанист, глава нью-йоркского бюро Джерри Ван Эйк (по теме…).
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