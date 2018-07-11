Свой маршрут изменил трамвай №46

Жители Богородского смогут добраться до метро «Семеновская» быстрее, т.к. в маршруте трамвая №46 с 7июля перенесена остановка.

Как сообщили на официальном портале мэра Москвы, теперь при движении по улице Измайловский Вал от метро «Преображенская площадь» в сторону «Пролетарской» в районе станции метро «Семеновская» трамваи не будут делать круг. Остановка Метро «Семеновская» при движении в направлении «Пролетарской» перенесена на Измайловский Вал, а на остановку «Малая Семеновская улица» трамваи №46 теперь заезжать не будут.

Напомним, что конечными пунктами остановок трамвая №46 являются Метро «Бульвар Маршала Рокоссовского» и Метро «Пролетарская». В большинстве трамваев этого маршрута ликвидированы турникеты, и оплата проезда производится через валидаторы, которые расположены в салоне.