Жителей Бутова приглашают на встречу со специалистами Центра организации дорожного движения

Встреча жителей Бутова со специалистами Центра организации дорожного движения с горожанами состоятся 11 июля в ЮЗАО и других столичных округах. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

На Юго-Западе Москвы встреча начнется в 19.00 по адресу: бульвар Адмирала Ушакова, дом 12. Впервые подобные мероприятия прошли в феврале этого года.

По многочисленным просьбам жителей было сделано два новых пешеходных перехода, еще семь появятся в ближайшее время.

На 14 участках обозначили жилую зону, на пяти улицах упорядочили парковку. На одном перекрестке установили светофор, до конца года их появится еще пять. Также благодаря обращениям москвичей изменили режим работы трех светофоров и установили камеру фотовидеофиксации.

Фото взято: http://finansum.ru/uploads/posts/2017-11/codd-nachnet-prinimat-obrascheniya-ot-zhiteley-v-instagram_1.jpg