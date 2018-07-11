Завершилось строительство концертного зала «Зарядье»

С. Собянин объявил о завершении строительства концертного зала «Зарядье»

«Большое событие в культурной жизни Москвы — закончено строительство уникального концертного зала «Зарядье», через неделю тут состоится международный форум, посвященный градостроительному развитию, и перед Днем города будет официальное открытие концертного зала», — сказал С. Собянин в ходе осмотра строительства концертного зала.

Ранее сообщалось, что на площадке по строительству концертного зала в «Зарядье» завершены все фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. Большой зал МКЗ «Зарядье» рассчитан на 1 тыс. 572 места, малый зал для репетиций и камерных выступлений сможет вместить 400 зрителей.

Также уточнялось, что концертный зал филармонической музыки в «Зарядье» могут ввести во II полугодии 2018 г. В июле в парке пройдет Урбанистический форум — 2018.

Парк «Зарядье» построен на месте гостиницы «Россия». Его открытие состоялось 9 сентября 2017 г. Пространство в парке разделено на четыре ландшафтных зоны: степь, луг, северный ландшафт, а также разновидность леса (смешанный, хвойный, прибрежный лес, березовая роща). Общая площадь парка составляет 10,2 га, площадь объектов — почти 84 тыс. кв. м. Среди них такие уникальные сооружения, как информационный павильон «Купол», павильон «Медиацентр», павильон «Заповедное посольство», «Флорариум», научно-познавательный центр «Заповедное посольство», а также «Парящий мост».