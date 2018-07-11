Строительство концертного зала в парке «Зарядье» завершили в Москве

В концертном зале парка «Зарядье» в Москве завершили строительные работы, официальное открытие состоится перед Днем города, сообщил журналистам в среду мэр столицы Сергей Собянин

«Сегодня большое событие в культурной жизни Москвы, закончено строительство уникального концертного зала парка «Зарядье». Через неделю здесь состоится международный Urban Forum, посвященный градостроительному развитию. И перед Днем города будет официальное открытие концертного зала», — сказал Собянин.

Он добавил, что зал в «Зарядье» уникален своей акустической системой, которая здесь создана лучшими проектировщиками мира.

«Это уникальное технологическое оборудование, которое позволяет полностью трансформировать зал, зрительские ряды, сцену, театральную яму. Зал практически полностью подвижен. Это и уникальный орган, который будет в ближайший месяц перед концертом смонтирован в этом зале. Это и возможность трансляции выступлений на весь парк «Зарядье» и амфитеатры, которые расположены рядом, в том числе и на медиаэкран», — сказал мэр.

Ландшафтный парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Крупнейшая парковая зона площадью 10,2 гектара с инновационной «начинкой» стала центром притяжения для жителей и гостей столицы.