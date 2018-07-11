Строительство концертного зала в московском парке «Зарядье» завершено

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду посетил здание концертного зала в столичном парке «Зарядье». Строительство здания завершено, передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что концертный комплекс в парке «Зарядье» откроется в 2018 году и будет включать два зала — на 1560 и 400 мест, а также студию звукозаписи.

"Большое событие в культурной жизни Москвы. Окончено строительство концертного зала «Зарядье». Через неделю состоится «Урбан форум». И будет официальное открытие ко Дню города", — сказал мэр.

По его словам, в зале находится уникальное оборудование, которое позволяет полностью трансформировать зал и зрительские ряды. Также есть возможность трансляции выступлений на весь парк. Мэр выразил надежду, что концертный зал «Зарядье» понравится жителям и гостям Москвы и станет для них новым культурным центром.