Названа дата открытия концертного зала в «Зарядье»

Концертный зал в «Зарядье» откроют ко Дню города

Открытие концертного зала в парке «Зарядье» приурочат ко Дню города. Его строительство уже завершилось. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин . 15 июля концертный зал опробуют о время УрбанФорума, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Очень надеемся, что киноконцертный зал, который встроен в тело парка «Зарядье», станет мегапроектом мирового уровня. Во всяком случае, мы все для этого делаем и надеемся, что 15 июля мы его начнем опробовать в рамках УрбанФорума», — отметил Хуснуллин.

Напомним, управляющей компанией по созданию парка «Зарядье», а также реализации проекта концертного зала является АО «Мосинжпроект».