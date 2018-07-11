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Названа дата открытия концертного зала в «Зарядье»
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Концертный зал в «Зарядье» откроют ко Дню города 

Национальная Служба Новостей 11 июля 2018
Фото: nsn.fm
Открытие концертного зала в парке «Зарядье» приурочат ко Дню города. Его строительство уже завершилось. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. 15 июля концертный зал опробуют о время УрбанФорума, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Очень надеемся, что киноконцертный зал, который встроен в тело парка «Зарядье», станет мегапроектом мирового уровня. Во всяком случае, мы все для этого делаем и надеемся, что 15 июля мы его начнем опробовать в рамках УрбанФорума», — отметил Хуснуллин.
Напомним, управляющей компанией по созданию парка «Зарядье», а также реализации проекта концертного зала является АО «Мосинжпроект».
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