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Рассказывающие о благоустройстве города интерактивные павильоны появились в московских парках
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Рассказывающие о благоустройстве города интерактивные павильоны появились в московских парках 

Агентство «Москва» 11 июля 2018
Интерактивные павильоны «Конструктор комфорта», рассказывающие о благоустройстве города, появились в преддверии Московского урбанистического форума в трех столичных парках: на ВДНХ, в Парке Горького и Парке Победы на Поклонной горе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
«Инсталляции рассказывают о результатах работы комплекса городского хозяйства Москвы по созданию комфортной городской среды за последние семь лет. Экспозиция представляет собой схематичное изображение столицы с ее достопримечательностями, дорогами и мостами, домами и дворами, парками и детскими площадками. Стоит прикоснуться к стене рукой, как город заиграет яркими красками и оживет: зажурчит вода в фонтане, поплывет кораблик и зажгутся уличные фонари. Посетители павильонов узнают много интересного о столице: сколько в Москве домов и дворов, фонарей и мостов. А еще о колоссальной работе, которую ведут работники коммунальных служб Москвы на благо города: сколько дворов и подъездов отремонтировали за последние годы, какое количество улиц и парков благоустроили, как столичные дороги стали безопаснее, а ночная Москва — светлее и красивее», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что точки на которые реагирует сенсор прикосновений, расположены по всей поверхности стенда.
«Это значит, что «оживить» Москву на стенде смогут посетители любого роста и возраста. Для самых внимательных создатели приготовили несколько сюрпризов. Например, на стенде есть «горячая точка», сменяющая день и ночь, и включающая городское освещение», — добавил собеседник агентства.
Интерактивные инсталляции будут работать до 23 июля. Павильоны можно посетить бесплатно ежедневно с 11:00 до 21:00.
Московский урбанистический форум в 2018 г. пройдет с 17 по 22 июля в парке «Зарядье» под лозунгом «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.
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