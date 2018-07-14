Жаркая погода и ветер с порывами до 15 м/с ожидается в Москве 15 июля

В столице 15 июля 2018 г. ожидается жара и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу.

«По прогнозу синоптиков Росгидромет на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 14 на 15 июля 17-19 градусов тепла, днем 15 июля жаркая погода — до плюс 29 градусов. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что опасные метеорологические явления в столице 15 июля не прогнозируются.