В ближайшие часы в Москве ожидаются гроза и сильный ветер 

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сильный дождь, гроза и ветер с порывами 12-17 метров в секунду ожидаются в Москве, сообщает столичное ГУ МЧС.
Ранее ведомство предупредило, что в некоторых районах Московской области ожидается сильный дождь с градом и ветром до 22.00 часов в воскресенье.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 16 до 22 часов вечера 15 июля местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении спасательного ведомства.