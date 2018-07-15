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В ближайшие часы в Москве ожидаются гроза и сильный ветер
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В ближайшие часы в Москве ожидаются гроза и сильный ветер 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сильный дождь, гроза и ветер с порывами 12-17 метров в секунду ожидаются в Москве, сообщает столичное ГУ МЧС.
Ранее ведомство предупредило, что в некоторых районах Московской области ожидается сильный дождь с градом и ветром до 22.00 часов в воскресенье.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 16 до 22 часов вечера 15 июля местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении спасательного ведомства.
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