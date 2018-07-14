В ближайшие часы в Москве ожидается гроза

В самое ближайшее время на российскую столицу обрушится сильный дождь, который будет сопровождаться грозами и порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на главное Управление московского МЧС , ухудшение погоды ожидается примерно с 15:00 мск до 21:00 мск.

Спасатели рекомендуют жителям столицы не садиться за руль во избежание ДТП и не находиться вблизи водоемов.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что жителей Подмосковья предупредили о грозе с дождём.

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