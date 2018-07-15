Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье

МОСКВА , 15 июля. / ТАСС /. МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве в воскресенье, 15 июля. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромета , 15 июля в течение дня в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5 — 10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с", — говорится в сообщении. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в воскресенье днем температура воздуха в столице составит 27 — 29 градусов тепла.