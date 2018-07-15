Ещё
Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве в воскресенье, 15 июля. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 15 июля в течение дня в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5 — 10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с", — говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в воскресенье днем температура воздуха в столице составит 27 — 29 градусов тепла.
ТАСС: последние новости
Мемориальный сад в память об Анне Политковской открыли в Москве Хуснуллин: станция метро "Новомосковская" может быть построена через пять лет Собянин и Артамонов посетили дачный поселок в Калужской области
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair53
Стало известно истинное отношение Трампа к Украине314
России выдвинули новое абсурдное обвинение369
Путина не захотели видеть в Париже1031
Опубликовано фото ползающих по Марсу «пауков»5
Видео
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:21
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair
Происшествия
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение