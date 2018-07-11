Московское метро подождет болельщиков

Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь на 12 июля будут работать до 03:00 в связи с проведением матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии Англии . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Встреча состоится на стадионе «Лужники» 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

Как уточнили в департаменте, помимо метро и МЦК, до 03:00 ночи будут работать шаттлы S2, S3, S8, курсирующие до фан-фестов, и 45 маршрутов наземного транспорта. Также болельщики смогут воспользоваться аккредитованными такси, которые будут ждать на парковке возле станции метро «Спартак» и на улице Косыгина.

При этом отмечается, что во время и после матча, когда фанаты будут покидать стадион, возможны изменения режима работы станций метро, расположенных возле фан-зон: «Университет», «Ломоносовский проспект», «Воробьевы горы», «Спартак» и «Тушинская».