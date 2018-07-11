Свыше 2,5 млн карт «Тройка» купили пассажиры метро с начала года

Как сообщил заместитель Мэра Москвы , руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов , Пассажиры московского метро купили более 2,5 млн карт «Тройка» с начала года.

Более 2,5 млн карт «Тройка» купили пассажиры московского метро с начала года, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал М. Ликсутов.

Он отметил, что всего с момента появления в кассах метро было продано 17,7 млн карт «Тройка». Кроме привычных синих карт «Тройка», Московский метрополитен традиционно выпускает тематические серии проездных, дизайн которых посвящен знаковым событиям.

В 2017 г. в столичном метро были разработаны и внедрены новые формы карты «Тройка» — в виде брелоков, браслетов и колец.

Основная идея была в том, чтобы такие аксессуары помогали пассажирам экономить время: не искать в сумке или кармане проездной перед проходом через турникет. За первую половину 2018 г. пассажиры метро купили порядка 30 тыс. аксессуаров с функционалом «Тройки». Самым востребованным по-прежнему остается брелок «Тройка» — с начала года пассажиры приобрели более 17 тыс. штук, — добавил заместитель Мэра.