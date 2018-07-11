В субботу столица отметит День московского транспорта

О празднике, который в столице отметят 14 июля, сообщила пресс-служба Мэра Москвы . Центральной площадкой праздника станет московский парк «Сокольники». В парке будет работать фотовыставка на тему транспорта. Здесь же выступят артисты-участники проекта «Музыка в метро». Также в парке «Сокольники» откроются мастерские, где будут чеканить памятные монеты. Развернётся в парке и детско-юношеская интерактивная зона с названием «Азбука безопасности». В ней юные москвичи смогут изучать правила поведения на дороге в формате викторины. Также «Азбука безопасности» будет принимать «экзамены» на знание правил движения с выдачей детских водительских удостоверений.

Порадует ребят и автодром с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами. В парке в этот день пройдут гонки радиоуправляемых моделей и турнир по игре на автосимуляторах. Наряду с парком «Сокольники» праздничными площадками станут ВДНХ и Парк Победы на Поклонной горе.