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В субботу столица отметит День московского транспорта
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В субботу столица отметит День московского транспорта 

Вестник Бутова 11 июля 2018
Фото: Вестник Бутова
О празднике, который в столице отметят 14 июля, сообщила пресс-служба Мэра Москвы. Центральной площадкой праздника станет московский парк «Сокольники». В парке будет работать фотовыставка на тему транспорта. Здесь же выступят артисты-участники проекта «Музыка в метро». Также в парке «Сокольники» откроются мастерские, где будут чеканить памятные монеты. Развернётся в парке и детско-юношеская интерактивная зона с названием «Азбука безопасности». В ней юные москвичи смогут изучать правила поведения на дороге в формате викторины. Также «Азбука безопасности» будет принимать «экзамены» на знание правил движения с выдачей детских водительских удостоверений.
Порадует ребят и автодром с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами. В парке в этот день пройдут гонки радиоуправляемых моделей и турнир по игре на автосимуляторах. Наряду с парком «Сокольники» праздничными площадками станут ВДНХ и Парк Победы на Поклонной горе.
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