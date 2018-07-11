В городе выросло число ягодных торговых точек

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«Клубника, земляника»: число торговых точек выросло в полтора раза с 2016 года 

Mos.ru 11 июля 2018
Фото: Mos.ru
С начала сезона не зафиксировано нарушений при их размещении.
Размещение 194 специальных торговых объектов «Клубника, земляника» запланировано в этом сезоне в Москве. Количество ягодных торговых точек в столице растет с каждым годом. Если в 2016 году было 135 таких объектов, то в этом — 194, отметил глава Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.
«Число нестационарных торговых объектов «Клубника, земляника» с 2016 года выросло в полтора раза. Напомню предпринимателям, что торговать можно только в тех нестационарных торговых объектах, которые включены в схему размещения. Точки по продаже клубники и земляники открываются ежегодно в период с 1 июня по 31 июля. Отмечу, что с начала сезона не зафиксировано ни одного нарушения при их размещении», — сказал он.
Где находится ближайшая точка «Клубника, земляника», можно узнать на сайте префектуры округа. Там же можно найти всю подробную информацию о подобных торговых объектах. Адреса площадок с клубникой и земляникой опубликованы и на mos.ru.
Госинспекция по недвижимости контролирует размещение и демонтаж торговых объектов. За допущенные при их установке нарушения предусмотрены штрафы в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц, до 10 тысяч — для должностных лиц и до 200 тысяч — для юридических.
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