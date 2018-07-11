На станции «Нижняя Масловка» начали отделку платформы

На станции метро «Нижняя Масловка» начали отделку платформы

Станция метро «Нижняя Масловка» соединит Большую кольцевую линию метро с первой линией Московских центральных диаметров.

Андрей Бочкарев. На строящейся станции «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии Московского метрополитена начали отделку платформы. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы

«Началась отделка пола платформы строящейся станции «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии метро, — сообщил он. — Общая площадь облицовки гранитными плитами составляет 2400 квадратных метров».

Основные конструкции станции «Нижняя Масловка» уже готовы, сейчас продолжаются гидроизоляционные работы в тоннелях, монолитные работы в вестибюлях и монтаж эскалаторов. В станционных тоннелях строители бетонируют жесткое основание.

Станция располагается на площади Савеловского Вокзала, ее глубина — 65 метров. У станции будет два вестибюля с выходами на обе стороны Бутырской улицы, а также с нее можно будет перейти на станцию «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

На базе станции «Нижняя Масловка» формируется крупный транспортно-пересадочный узел, который соединит две линии метро, Савеловский вокзал и первый Московский центральный диаметр, который пройдет от Лобни до Одинцова.

Напомним, протяженность Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция (с учетом существующего участка от «Каховской» до «Каширской»). Пассажиропоток на линии минимум в два раза превысит пассажиропоток на МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время в пути.