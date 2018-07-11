Сотрудники Центра организации дорожного движения посетят Даниловский район

Встреча с сотрудниками Центра организации дорожного движения пройдет в Даниловском районе в среду, 11 июля.

Практика подобных встреч началась в столице с февраля этого года, на сегодняшний день прошло уже около 55 бесед. Москвичи обсудили со специалистами ЦОДД более 300 вопросов, которые касаются благоустройства города.

Благодаря таким собраниям в Москве уже появились два новых пешеходных перехода и это только начало. Жилую зону обозначили на 14 участках, на пяти улицах упорядочили парковку. На одном из перекрестков уже появился светофор, другие — ожидают своей очереди.

Посетить встречу на улице Павловской, дом 8 смогут все желающие. Подробнее о встрече можно узнать на официальном сайте Мэра Москвы.