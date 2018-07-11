В Москве построят сотню эстакад

Марат Хуснуллин: в Москве к 2022 году построят порядка 380 км дорог

До конца 2021 года в столице появится около 380 км новых дорог и 100 эстакад, мостов и тоннелей, сообщил во вторник, 10 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и техническим заказчиком на проектирование ключевых дорожных объектов российской столицы.

Как отметил заместитель мэра, дорожное строительство является как катализатором развития городских территорий, так и одним из главных компонентов московского транспортного узла.

«В тот район, куда приходит новая дорога, приходят и инвестиции, начинается активное строительство жилья и инфраструктуры», — сказал Марат Хуснуллин.

По словам руководителя Стройкомплекса, значительная часть Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы выделяется на развитие транспортной инфраструктуры.

«Уже в ближайшие 3,5 года в столице планируется реконструировать и построить порядка 380 км дорог и 100 искусственных сооружений», — подчеркнул заммэра.

Марат Хуснуллин напомнил, что всего с 2011 года в Москве реконструировано и возведено свыше 700 км дорог — это 16% от существующей дорожной сети, а также сдано 199 транспортных сооружений (30% от существующих объектов) и 199 пешеходных переходов. Кроме того, за семь лет реконструировано 14 транспортных развязок и девять вылетных магистралей.

В ходе совещания столичный градоначальник отметил, что в результате формирования нового транспортного каркаса Московской агломерации в городе будет возведено свыше двух тысяч километров дорог.