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Посвященные Дню московского транспорта билеты «Единый» и карты «Тройка» поступили в кассы метро
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Посвященные Дню московского транспорта билеты «Единый» и карты «Тройка» поступили в кассы метро 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Мои Черемушки
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. «В кассы метро поступили билеты „Единый“ и карты „Тройка“, посвященные Дню московского транспорта. Тематические карты „Тройка“ выпустили тиражом 20 тыс. экземпляров, „Единые“ на одну, две, 20 и 40 поездок — 400 тыс. штук. Они напомнят пассажирам об истории развития столичного транспорта», — рассказал М. Ликсутов.
Он напомнил, то День московского транспорта отметят 14 июля.
«На лицевой стороне тематической карты «Тройка» изображен следующий по городским улицам трамвай нового поколения «Витязь-М», а также написано «День московского транспорта». А на лицевой стороне «Единого» — «День московского транспорта 14 июля 2018». Обе новинки изготовлены в красно-белых цветах», — заключил заммэра.
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